В Таиланде назвали эффективной комбинацию COVID-вакцин AstraZeneca i Sinovac

Смешанную вакцину в Таиланде ввели более чем 1,5 млн человек Фото: EPA

В июле Таиланд стал первой страной в мире, которая смешала китайскую вакцину и вакцину, разработанную на Западе, поскольку число случаев заболевания и смерти в стране резко возросло, а правительство столкнулось с проблемой поставок вакцин.

Смешанную вакцину ввели более чем 1,5 млн человек. Старший представитель министерства здравоохранения страны Супакит Сирилак заявил, что она оказалась безопасной.

По его словам, Таиланд, который производит вакцину AstraZeneca, больше не будет прививать граждан двумя дозами Sinovac.

Министерство здравоохранения заявило, что комбинация Sinovac/AstraZeneca повысила иммунитет до тех же уровней, что и две прививки AstraZeneca. Это означает, что вакцинация может быть завершена быстрее из-за более короткого промежутка между дозами.

По словам постоянного секретаря министерства общественного здравоохранения Киатифум Вонграджит, эта формула будет использоваться для большинства вакцинаций в Таиланде.