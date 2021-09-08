Шмыгаль подтвердил переход Украины в "желтую" зону карантина

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 8 сентября в Украине подтвердили более 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,1 тыс. человек, а выздоровело 2,2 млн пациентов.

В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, страна вернулась к такому режиму с 24 февраля 2021 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.

11 августа Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал 6 сентября, что, скорее всего, с 13 сентября страна может перейти в "желую" зону. По его словам, сейчас система здравоохранения справляется с количеством больных COVID-19.