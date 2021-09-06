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ОБЩЕСТВО

С 13 сентября в Украине усилят карантин

С 13 сентября усилятся ограничения для массовых мероприятий
С 13 сентября усилятся ограничения для массовых мероприятий
Фото: depositphotos.com

С 13 сентября Украина перейдет в "желтую" зону карантина. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Украина 24".

По его словам, Украина уже сегодня превысила индикаторы, которые могут перевести страну с "зеленого" уровня эпидемической опасности в "желтый".

"Мы, Министерство здравоохранения, подали соответствующее ходатайство в Кабинет Министров Украины. На этой неделе комиссия техноэкологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит наше обращение. Скорее всего, что со следующего понедельника Украина перейдет в "желтый" уровень эпидемической опасности", – сказал Ляшко.

Он добавил, что в "желтой" зоне будут установлены дополнительные ограничение, которые, в первую очередь, будут касаться массовых мероприятий. Министр также призвал использовать последнюю неделю "зеленой" зоны для активного вакцинации.

Ляшко подчеркнул, что со следующей недели школы, где доля вакцинированных меньше 80%, будут вынуждены перейти на дистанционную форму работы.

При этом в "желтом" уровне вакцинированными считаются и те, кто получил только первую дозу. Для "красного" уровня в эти 80% будут зачислять только тех, кто будет две прививки.

Отметим, что в "желтой" зоне действуют такие ограничения: не более одного человека на 4 м2 на массовых мероприятиях, 50% наполненность кинотеатров и наполненность спортзалов не более одного человека на 10 м2.

Инфографика: covid19.gov.ua
Инфографика: covid19.gov.ua

"Сейчас система здравоохранения справляется с количеством больных. Средненедельное количество госпитализированных колеблется в районе 6–6,5 тыс. больных. Если посмотреть по кроватям с кислородом – 11% коек занято больными, но среди всех госпитализированных 65% нуждаются в кислородной терапии. Это свидетельствует, что коронавирусная болезнь – не легкая болезнь, она протекает тяжело среди невакцинированных людей. На это надо обращать внимание и не относится легкомысленно к противоэпидемическим мероприятиям", – сказал Ляшко.

Министр отметил, что сейчас оснований для введения "красного" уровня нет ни в одном регионе.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, страна вернулась к такому режиму с 24 февраля 2021 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 

С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.

11 августа Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,3 млн случаев коронавируса, умерло 53,9 тыс. человек. По словам заместителя министра здравоохранения Украины Игоря Кузина, ситуация с COVID-19 ухудшается в каждой области Украины.

Теги: Украина, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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