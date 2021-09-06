С 13 сентября в Украине усилят карантин

По его словам, Украина уже сегодня превысила индикаторы, которые могут перевести страну с "зеленого" уровня эпидемической опасности в "желтый".

"Мы, Министерство здравоохранения, подали соответствующее ходатайство в Кабинет Министров Украины. На этой неделе комиссия техноэкологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит наше обращение. Скорее всего, что со следующего понедельника Украина перейдет в "желтый" уровень эпидемической опасности", – сказал Ляшко.

Он добавил, что в "желтой" зоне будут установлены дополнительные ограничение, которые, в первую очередь, будут касаться массовых мероприятий. Министр также призвал использовать последнюю неделю "зеленой" зоны для активного вакцинации.

Ляшко подчеркнул, что со следующей недели школы, где доля вакцинированных меньше 80%, будут вынуждены перейти на дистанционную форму работы.

При этом в "желтом" уровне вакцинированными считаются и те, кто получил только первую дозу. Для "красного" уровня в эти 80% будут зачислять только тех, кто будет две прививки.

Отметим, что в "желтой" зоне действуют такие ограничения: не более одного человека на 4 м2 на массовых мероприятиях, 50% наполненность кинотеатров и наполненность спортзалов не более одного человека на 10 м2.

Инфографика: covid19.gov.ua

"Сейчас система здравоохранения справляется с количеством больных. Средненедельное количество госпитализированных колеблется в районе 6–6,5 тыс. больных. Если посмотреть по кроватям с кислородом – 11% коек занято больными, но среди всех госпитализированных 65% нуждаются в кислородной терапии. Это свидетельствует, что коронавирусная болезнь – не легкая болезнь, она протекает тяжело среди невакцинированных людей. На это надо обращать внимание и не относится легкомысленно к противоэпидемическим мероприятиям", – сказал Ляшко.

Министр отметил, что сейчас оснований для введения "красного" уровня нет ни в одном регионе.