В Африке самый низкий охват вакцинацией от коронавируса – ВОЗ

Сред стран Африки больше всего прививок от COVID-19 сделали в Марокко Фото: ЕРА

Он отметил, что вакцинация от COVID-19 проходит в мире неравномерно.

"Почти 75% [...] доз получили жители всего 10 стран. В Африке самый низкий охват вакцинацией – всего 2%. Глава ВОЗ подчеркнул, что это абсолютно неприемлемо. Он вновь заявил, что преодолеть пандемию COVID-19 удастся только тогда, когда будет вакцинировано не менее 70% населения всего мира", – говорится в сообщении.

Гебрейесус считает, что такой цели можно добиться только при поддержке стран G20.

"Как крупнейшие производители, потребители и доноры вакцин против COVID-19 вы можете сыграть важнейшую роль в обеспечении справедливости в деле распределения вакцин и прекращения пандемии", – сказал глава ВОЗ.

По его словам, подход "каждый за себя" не сработал и не сработает в дальнейшем.