В мире сделали почти 5,5 млрд прививок от COVID-19

Вакцинация началась в 183 странах, последний суточный показатель составил 39 млн доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальте (83,7%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 5 сентября первую дозу вакцины получили 5,6 млн человек, а 4,2 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.