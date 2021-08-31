СБУ ликвидировала масштабную схему по изготовлению фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19

"По данным следствия, стоимость одного поддельного международного свидетельства о вакцинации составила 1600 грн. Ежедневно дельцы изготавливали до 20 таких "документов". В основном дома. А в одной из областей даже арендовали для этого офис", – говорится в сообщении.

Отмечается, что делки изготавливали фальшивые сертификаты, используя реквизиты лицензированных врачей и медучреждений Украины. Клиентов находили через интернет, а "документы" рассылали почтой.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

В ходе обысков правоохранители изъяли компьютеры, принтеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, файлы бланков международных свидетельств о вакцинации, дубликаты печатей медучреждений, банковские карты, через которые проводились расчеты.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка, сбыт или использование документов, печатей, штампов и бланков).