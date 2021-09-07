Радуцкий назвал три области, в которых могут усилить карантинные ограничения

Радуцкий: На сегодня говорить о каких-либо усилениях карантинных ограничений в целом по стране, к счастью, рано Фото: Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування / Facebook

Он отметил, что по заболеваемости страна приближается к "желтой" зоне.

Также, по словам, Радуцкого, в Украине на сегодня нет проблем с поставками вакцины от коронавируса, но "есть проблемы с нежеланием людей вакцинироваться".

"Оранжевая" и "красная" зоны будут адаптированы только в тех областях, где есть проблемы. Самыми опасными сегодня в плане эпидемии являются три области – Буковина, Львовская и Винницкая области. Там, скорее всего, будет меняться "цвет" ограничений. Но на сегодня говорить о каких-либо усилениях ограничений в целом по стране, к счастью, рано", – заявил глава комитета.