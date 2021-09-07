ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Радуцкий назвал три области, в которых могут усилить карантинные ограничения

Радуцкий: На сегодня говорить о каких-либо усилениях карантинных ограничений в целом по стране, к счастью, рано
Радуцкий: На сегодня говорить о каких-либо усилениях карантинных ограничений в целом по стране, к счастью, рано
Фото: Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування / Facebook

Наиболее неблагоприятная эпидемическая ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине сейчас наблюдается в трех областях. Об этом сказал нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий 7 сентября на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп Верховной Рады, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что по заболеваемости страна приближается к "желтой" зоне.

Также, по словам, Радуцкого, в Украине на сегодня нет проблем с поставками вакцины от коронавируса, но "есть проблемы с нежеланием людей вакцинироваться".

"Оранжевая" и "красная" зоны будут адаптированы только в тех областях, где есть проблемы. Самыми опасными сегодня в плане эпидемии являются три области – Буковина, Львовская и Винницкая области. Там, скорее всего, будет меняться "цвет" ограничений. Но на сегодня говорить о каких-либо усилениях ограничений в целом по стране, к счастью, рано", – заявил глава комитета.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 7 сентября в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, страна вернулась к такому режиму с 24 февраля 2021 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 

С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.

11 августа Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал 6 сентября, что, скорее всего, с 13 сентября страна может перейти в "желую" зону. В то же время, по его словам, сейчас система здравоохранения справляется с количеством больных COVID-19.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Украина, карантин, Михаил Радуцкий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каминская рассказала, кто продюсирует и спонсирует ее сольную карьеру
Каминская рассказала, кто продюсирует и спонсирует ее сольную карьеру
"Крутой батончик для детей в школу". Клопотенко дал рецепт полезного перекуса
"Крутой батончик для детей в школу". Клопотенко дал рецепт полезного перекуса
"Красиво, нежно, сексуально". Возлюбленная Фагота выложила в сеть фото топлес
"Красиво, нежно, сексуально". Возлюбленная Фагота выложила в сеть фото топлес
"Я больше никогда не смогу тебя обнять". 55-летняя Хайек потеряла близкого человека
"Я больше никогда не смогу тебя обнять". 55-летняя Хайек потеряла близкого человека
65-летняя Долина удалила страницу в Instagram после комментариев хейтеров
65-летняя Долина удалила страницу в Instagram после комментариев хейтеров
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
"Не всем дано". Андре Тан удивил бывшую жену и восхитил Остапчука неожиданным признанием
"Не всем дано". Андре Тан удивил бывшую жену и восхитил Остапчука неожиданным признанием
"Забухала", "Синяя!", "Надька, ты уматовая". Дорофеева оторвалась на вечеринке с алкоголем
"Забухала", "Синяя!", "Надька, ты уматовая". Дорофеева оторвалась на вечеринке с алкоголем
В московском хосписе скончался 60-летний Борис Краснов
В московском хосписе скончался 60-летний Борис Краснов
"Наркоз с трубкой в горле". Перенесшая операцию жена Остапчука Горняк показала фото из больницы
"Наркоз с трубкой в горле". Перенесшая операцию жена Остапчука Горняк показала фото из больницы
28-летняя Cardi B во второй раз стала матерью
28-летняя Cardi B во второй раз стала матерью
"13 лет счастья". Потап с бывшей женой отметил семейный праздник
"13 лет счастья". Потап с бывшей женой отметил семейный праздник
"Мой ангел". Опубликовано редкое фото Марии Кончаловской
"Мой ангел". Опубликовано редкое фото Марии Кончаловской
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
  Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях
  Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS