В Украине за сутки заболели COVID-19 почти 2200 человек

Среди заболевших – 197 детей и 37 медиков.
Умерло за сутки 53 человека, выздоровело 1429 пациентов, госпитализировано 485 заболевших.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киевt (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.
6 сентября в Украине провели 48 399 тестирований на коронавирус, из которых 22 596 – методом ПЦР, 7811 – методом ИФА, а также 17 992 экспресс-теста на антиген. С начала эпидемии в стране сделали 12,1 млн ПЦР-тестов на COVID-19.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 300 504 случая коронавируса, умерло 54 054 человека, выздоровело 2 214 606 пациентов.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.