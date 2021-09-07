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В Украине за сутки заболели COVID-19 почти 2200 человек

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За сутки от коронавируса выздоровело 1429 пациентов
За сутки от коронавируса выздоровело 1429 пациентов
Фото: depositphotos.com

В Украине за прошлые сутки, 6 сентября, подтвердили 2197 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины 7 сентября в Facebook.

Среди заболевших – 197 детей и 37 медиков.

Умерло за сутки 53 человека, выздоровело 1429 пациентов, госпитализировано 485 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киевt (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.

6 сентября в Украине провели 48 399 тестирований на коронавирус, из которых 22 596 – методом ПЦР, 7811 – методом ИФА, а также 17 992 экспресс-теста на антиген. С начала эпидемии в стране сделали 12,1 млн ПЦР-тестов на COVID-19.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 300 504 случая коронавируса, умерло 54 054 человека, выздоровело 2 214 606 пациентов.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1941078376055258

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Теги: Украина, болезнь, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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