В Украине за сутки заболели COVID-19 почти 2200 человек

За сутки от коронавируса выздоровело 1429 пациентов Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 197 детей и 37 медиков.

Умерло за сутки 53 человека, выздоровело 1429 пациентов, госпитализировано 485 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киевt (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.

6 сентября в Украине провели 48 399 тестирований на коронавирус, из которых 22 596 – методом ПЦР, 7811 – методом ИФА, а также 17 992 экспресс-теста на антиген. С начала эпидемии в стране сделали 12,1 млн ПЦР-тестов на COVID-19.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 300 504 случая коронавируса, умерло 54 054 человека, выздоровело 2 214 606 пациентов.