"Не раньше ноября". Кузин назвал срок введения в Украине локдауна из-за распространения COVID-19

Количество новых зараженных будет увеличиваться в ближайшее время, уточнил он.
"В ближайшее время Украина все же выйдет из "зеленой" зоны. Мы будем вынуждены ввести "желтую", где будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов. Это нужно, чтобы не допустить локдауна", – отметил специалист.
По мнению Кузина, избежать локдауна не удастся, но точной даты введения жесткого карантина пока нет.
"Если мы будем говорить о "красном" уровне опасности, то он будет не раньше ноября", – сообщил главный санврач.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине до 31 августа 2021 года действует адаптивный карантин. Страна вернулась к такому режиму с 24 февраля. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.
В Украине подтвердили 2,3 млн случаев инфекции, умерло 54 тыс. человек.
По словам Кузина, ситуация с COVID-19 ухудшается в каждой области Украины.