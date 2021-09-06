"Не раньше ноября". Кузин назвал срок введения в Украине локдауна из-за распространения COVID-19

Количество новых зараженных будет увеличиваться в ближайшее время, уточнил он.

"В ближайшее время Украина все же выйдет из "зеленой" зоны. Мы будем вынуждены ввести "желтую", где будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов. Это нужно, чтобы не допустить локдауна", – отметил специалист.

По мнению Кузина, избежать локдауна не удастся, но точной даты введения жесткого карантина пока нет.

"Если мы будем говорить о "красном" уровне опасности, то он будет не раньше ноября", – сообщил главный санврач.