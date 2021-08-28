Ляшко спрогнозировал, когда в Украине могут ввести привилегии для вакцинированных от коронавируса граждан

Ляшко: Привилегии для вакцинированных и дополнительные ограничения для тех, кто не вакцинирован, при "зеленой" зоне мы можем вводить тогда, когда будет привита хотя бы половина граждан Фото: ЕРА

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал на встрече с журналистами по случаю первых 100 дней в должности, сообщило агентство "РБК-Украина" 28 августа.

"Какие-то привилегии для вакцинированных и дополнительные ограничения для тех, кто не вакцинирован, при "зеленой" зоне мы можем вводить тогда, когда будет привита хотя бы половина граждан", – сказал министр.

В условиях "красного" уровня эпидопасности привилегии будут вводить независимо от количества вакцинированных украинцев, уточнил он.

По словам Ляшко, Минздрав рассматривает возможность того, что при жестком карантине некоторые сферы экономики продолжат работать в случае, если персонал будет привит.

"Мы в ближайшее время проанонсируем эти условия. Так же, как это было со школами, мы предупредили об этом еще в июле, заранее", – добавил глава ведомства.