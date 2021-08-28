Ляшко объяснил, почему в Украине не сделали 10 млн прививок от коронавируса за лето

Ляшко: Если бы не эти праздники и не украинское "после праздников", мы спокойно попали бы и в 10 млн до конца лета Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Ляшко 19 мая обещал, что в Украине сделают 10 млн прививок от коронавируса к концу лета, если он станет министром. На тот момент в стране сделали почти 995 тыс. прививок (более 957 тыс. человек получили первую дозу, 37,5 тыс. – завершили вакцинацию). Максимальное количество введенных за сутки доз составляло 73,4 тыс.

"Когда я заходил на должность министра здравоохранения, обещал, что приоритетом будет вакцинация против COVID. Чтобы украинцы могли вакцинироваться, путешествовать и работать. Я, в принципе, это обещание выполнил", – прокомментировал он это свое заявление на встрече с журналистами по случаю 100 дней в должности.

По словам Ляшко, причина, что 10 млн прививок не успели сделать к концу лета, – в выходных из-за праздников.

"Если бы не эти праздники и не украинское "после праздников", мы спокойно попали бы и в 10 млн до конца лета. Сейчас возможно будет [эта цифра] с задержкой в неделю. У нас 8,8 млн [прививок], но мы понимаем, что впереди еще четыре дня, из них одна суббота рабочая. И пусть в сентябре, но 10 млн уколов будет. Вакцина есть", – добавил Ляшко.

23 августа глава Минздрава говорил, что сейчас в Украине делают 1 млн прививок в неделю, он считает, что эти темпы можно увеличить. К утру 28 августа в стране сделали 8,8 млн прививок от коронавируса.