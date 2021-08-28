В США число госпитализированных с коронавирусом превысило 100 тыс. Это максимальное количество с января

The Washington Post пишет, что это самый высокий уровень госпитализаций с января.

По информации министерства внутренней безопасности США на 27 августа, в американских больницах занято 101 433 койки для пациентов с коронавирусом.

Согласно данным на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), самый высокий показатель уровня госпитализаций с начала эпидемии был зафиксирован 15 января (тогда в больницах находилось более 123 тыс. пациентов).

Вырос также уровень госпитализаций среди детей. Когда школы начали открываться, число госпитализаций с коронавирусной инфекцией в педиатрии достигло рекордного, отметил канал CNBC 25 августа. В среднем на предыдущей неделе ежедневно госпитализировали 303 детей с COVID-19.

В то же время на детей приходится всего 1,8% от всех заболевших, подчеркивается в материале канала.