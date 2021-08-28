Печень, почки, костный мозг. Ляшко рассказал о ценах на трансплантацию в Украине

Ляшко: Уже летом мы значительно повысили тарифы на пересадку почки, печени и костного мозга Фото: Виктор Ляшко / Facebook

По его словам, сейчас в Украине есть 43 учреждения, в которых Минздрав гарантирует оплату операций по трансплантации, из них 22 учреждения уже начали такие операции делать. Для пациента они полностью бесплатные.

"Уже летом мы значительно повысили тарифы на пересадку почки, печени и костного мозга – для того, чтобы руководители учреждений могли оплачивать конкурентную работу команде, которая осуществляет операции. Поднимая заработную плату, сейчас ищем юридические механизмы, как обеспечить коэффициент за сложность проведения оперативных вмешательств", – рассказал Ляшко.

У министра также спросили о тарифах на трансплантацию. В начале августа Олег Журба, завотделением сердечно-сосудистой хирургии Черкасского кардиоцентра, рассказывал "Укринформу", что операция по пересадке сердца в Беларуси стоит $100 тыс., а в Черкассах со всеми сопутствующими расходами – в несколько раз дешевле, 613 тыс. грн ($22,8 тыс.).

Ляшко заявил, что центры сами разрабатывают расчеты в отношении тарифов по пересадке сердца, анализируя опыт выполненных операций. По его словам, тарифы будут повышаться. Он также рассказал, сколько стоят другие подобные операции:

трансплантация печени от живого донора – 1,6 млн грн (в 2020 году – 971 тыс. грн);

трансплантация печени от умершего донора – 1,4 млн грн (в 2020-м – 929 тыс. грн);

трансплантация почки от умершего донора – 801 тыс. грн (в прошлом году – 398 тыс. грн);

трансплантация почки от живого донора – 788 тыс. грн (в прошлом году – 357 тыс. грн);

трансплантация костного мозга (ТКМ) от неродственного донора – 2,5 млн грн (в 2020-м – 1,4 млн грн);

ТКМ от родственного донора – 1,9 млн грн (в 2020-м – 1,4 млн грн).

"У нас конкурентные цены, однако дешевле, чем в соседней Беларуси. Не говорю уже о странах Европы, где первенство в очереди предоставляется своим гражданам", – отметил министр.

Он добавил, что в тарифы в Украине включено обновление оборудования, возможность лабораторного сопровождения, что позволяет развивать трансплантологию.