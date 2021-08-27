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За восемь месяцев в "Охматдете" провели более 30 операций по трансплантации костного мозга – Минздрав Украины

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Проведение операции по трансплантации костного мозга обходится государству в $65 $90 тыс.
Проведение операции по трансплантации костного мозга обходится государству в $65–$90 тыс.
Фото: depositphotos.com

В Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" за восемь месяцев 2021 года провели 31 операцию по трансплантации костного мозга. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За весь прошлый год медики провели 26 таких операций. В клинике проводят все типы аллогенной трансплантации. В апреле 2020 года впервые в Украине в "Охматдете" сделали первую неродственную трансплантацию, донора нашли в Германии.

"Проведение таких операций подарило надежду на жизнь украинским детям, для которых до недавнего времени единственным шансом выжить было лечение за рубежом. Согласно демографическим и эпидемиологическим данным, около 100–150 детей в Украине ежегодно нуждаются аллогенной трансплантации костного мозга. Из них 60–70% не имеют родственного донора", – уточнили в Минздраве.

Проведение такой операции обходится государству в $65–$90 тыс. Это вдвое дешевле, чем если бы пришлось отправлять пациента на лечение в Турцию, и в три-четыре раза меньше проведения такой трансплантации в Израиле или Германии.

"Отделения трансплантации костного мозга "Охматдет" могут обеспечить до 50–60% национальных потребностей. Для обеспечения в полной мере потребностей пациентов соответствующими операциями необходимо дальнейшее развитие сети трансплантационных центров в регионах, например в уже существующих во Львове и Черкассах", – отмечается в релизе.

Контекст:

Аллогенная трансплантация костного мозга – один из видов пересадки костного мозга от донора, ее суть заключается в использовании клеток донорского костного мозга для замены костного мозга пациента.

По данным Министерства здравоохранения Украины, за шесть месяцев 2021 года украинские медики выполнили 126 операций по трансплантации органов. За полгода было выполнено 93 пересадки почки, 22 пересадки печени, 11 пересадок сердца.

В Украине с 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации. Эта система начала работать 1 января 2021 года. 

Минздрав рассчитывает, что в текущем году в Украине проведут не менее 250 операций по трансплантации органов. В 2019 году в стране провели 78 подобных операций, а в 2020-м – 118.

Трансплантацией органов в Украине сейчас занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Черкассах и ряде других городов. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

Теги: больница, донор, Охматдет, лечение, трансплантация, Минздрав, здравоохранение
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