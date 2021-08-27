За восемь месяцев в "Охматдете" провели более 30 операций по трансплантации костного мозга – Минздрав Украины

За весь прошлый год медики провели 26 таких операций. В клинике проводят все типы аллогенной трансплантации. В апреле 2020 года впервые в Украине в "Охматдете" сделали первую неродственную трансплантацию, донора нашли в Германии.

"Проведение таких операций подарило надежду на жизнь украинским детям, для которых до недавнего времени единственным шансом выжить было лечение за рубежом. Согласно демографическим и эпидемиологическим данным, около 100–150 детей в Украине ежегодно нуждаются аллогенной трансплантации костного мозга. Из них 60–70% не имеют родственного донора", – уточнили в Минздраве.

Проведение такой операции обходится государству в $65–$90 тыс. Это вдвое дешевле, чем если бы пришлось отправлять пациента на лечение в Турцию, и в три-четыре раза меньше проведения такой трансплантации в Израиле или Германии.

"Отделения трансплантации костного мозга "Охматдет" могут обеспечить до 50–60% национальных потребностей. Для обеспечения в полной мере потребностей пациентов соответствующими операциями необходимо дальнейшее развитие сети трансплантационных центров в регионах, например в уже существующих во Львове и Черкассах", – отмечается в релизе.