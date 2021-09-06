В Украине за сутки COVID-19 заболели 773 человека

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,3 млн случаев коронавируса Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 62 ребенка и восемь медиков.

Умерло за сутки 18 человек, выздоровело 457 пациентов, госпитализировано 635 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61), и Львовской (56), областях.

5 сентября в Украине провели 23 015 тестирований на коронавирус, из которых 11 283 – методом ПЦР, 1879 – методом ИФА, а также 9853 экспресс-теста на антиген. С начала эпидемии в стране сделали 12,1 млн ПЦР-тестов на COVID-19.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 298 307 случаев коронавируса, умер 54 001 человек, выздоровело 2 213 177 пациентов.