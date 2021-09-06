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В Украине за сутки COVID-19 заболели 773 человека

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С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,3 млн случаев коронавируса
С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,3 млн случаев коронавируса
Фото: depositphotos.com

В Украине за прошлые сутки подтвердили 773 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины 6 сентября в Facebook.

Среди заболевших – 62 ребенка и восемь медиков.

Умерло за сутки 18 человек, выздоровело 457 пациентов, госпитализировано 635 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61), и Львовской (56), областях.

5 сентября в Украине провели 23 015 тестирований на коронавирус, из которых 11 283 – методом ПЦР, 1879 – методом ИФА, а также 9853 экспресс-теста на антиген. С начала эпидемии в стране сделали 12,1 млн ПЦР-тестов на COVID-19.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 298 307 случаев коронавируса, умер 54 001 человек, выздоровело 2 213 177 пациентов.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1940288969467532

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Теги: Украина, болезнь, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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