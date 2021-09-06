В Украине за сутки COVID-19 заболели 773 человека

Среди заболевших – 62 ребенка и восемь медиков.
Умерло за сутки 18 человек, выздоровело 457 пациентов, госпитализировано 635 заболевших.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61), и Львовской (56), областях.
5 сентября в Украине провели 23 015 тестирований на коронавирус, из которых 11 283 – методом ПЦР, 1879 – методом ИФА, а также 9853 экспресс-теста на антиген. С начала эпидемии в стране сделали 12,1 млн ПЦР-тестов на COVID-19.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 298 307 случаев коронавируса, умер 54 001 человек, выздоровело 2 213 177 пациентов.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.