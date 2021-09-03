СМИ сообщили о намерении ввести в Киеве с 15 сентября локдаун. В Госпродпотребслужбе прокомментировали

"Всем сказали готовиться на 15 сентября. У них еще полторы недели до введения – будут следить за динамикой роста количества больных коронавирусом и уже исходя из этой статистики решат, насколько жестким будет локдаун. Знаю, что это коснется общественного транспорта", – сказал собеседник агентства.

Источник УНН утверждает, что ограничительные меры "будут касаться как работы частного сектора в сфере оказания услуг (кафе, ресторанов, салонов красоты и других учреждений), так и системы общественного транспорта, в том числе метрополитена". Пользование подземным транспортом якобы собираются ограничить через систему "Киев Цифровой".

Глава столичного подразделения Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан объяснил изданию "Сегодня", что информация о введении локдауна с 15 сентября недостоверная.

"Это недостоверная информация. Такое решение может принять только научный совет или Министерство здравоохранения. Также ограничения пока не коснутся транспорта. Они возможны лишь в том случае, если город попадет в "красную" зону, но пока таких перспектив у Киева нет", – заявил он.

По словам Рубана, "если Киев войдет в "желтую" зону, то, да, возможно ужесточение карантина и введение всех противоэпидемиологических мероприятий".

"Пока Киев в "зеленой" зоне и заболеваемость в городе полностью контролируемая. Хотя мы наблюдаем постепенный рост заболеваемости по всем группам населения", – отметил глава столичной Госпродпотребслужбы.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, за сутки 2 сентября в столице подтвердили 321 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала эпидемии – 225 тыс.

Киев имеет заболеваемость COVID-19 на уровне 104 случая на 100 тыс. населения, что почти в два раза выше среднеукраинского показателя.