СМИ сообщили о намерении ввести в Киеве с 15 сентября локдаун. В Госпродпотребслужбе прокомментировали

"Всем сказали готовиться на 15 сентября. У них еще полторы недели до введения – будут следить за динамикой роста количества больных коронавирусом и уже исходя из этой статистики решат, насколько жестким будет локдаун. Знаю, что это коснется общественного транспорта", – сказал собеседник агентства.
Источник УНН утверждает, что ограничительные меры "будут касаться как работы частного сектора в сфере оказания услуг (кафе, ресторанов, салонов красоты и других учреждений), так и системы общественного транспорта, в том числе метрополитена". Пользование подземным транспортом якобы собираются ограничить через систему "Киев Цифровой".
Глава столичного подразделения Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан объяснил изданию "Сегодня", что информация о введении локдауна с 15 сентября недостоверная.
"Это недостоверная информация. Такое решение может принять только научный совет или Министерство здравоохранения. Также ограничения пока не коснутся транспорта. Они возможны лишь в том случае, если город попадет в "красную" зону, но пока таких перспектив у Киева нет", – заявил он.
По словам Рубана, "если Киев войдет в "желтую" зону, то, да, возможно ужесточение карантина и введение всех противоэпидемиологических мероприятий".
"Пока Киев в "зеленой" зоне и заболеваемость в городе полностью контролируемая. Хотя мы наблюдаем постепенный рост заболеваемости по всем группам населения", – отметил глава столичной Госпродпотребслужбы.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, за сутки 2 сентября в столице подтвердили 321 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала эпидемии – 225 тыс.
Киев имеет заболеваемость COVID-19 на уровне 104 случая на 100 тыс. населения, что почти в два раза выше среднеукраинского показателя.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, страна вернулась к такому режиму с 24 февраля 2021 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.
11 августа Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября.
С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,3 млн случаев коронавируса, умерло 53,9 тыс. человек. По словам заместителя министра здравоохранения Украины Игоря Кузина, ситуация с COVID-19 ухудшается в каждой области Украины.