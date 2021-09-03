Показатели двух областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне карантина два дня подряд

1-го и 2 сентября в Луганской и Одесской областях уровень госпитализаций превышал норму. В Луганской области этот показатель составлял 75,8% и 51,4%, а в Одесской – 70,2% и 53,7% при норме не более 50%.

Этот показатель 1 сентября был превышен также во Львовской (54,4%) и в Херсонской (56,2%) областях.

Для попадания областей в "красную" зону карантина необходимо, чтобы "красному" уровню соответствовало не менее двух показателей. Поэтому обе области пока остаются в "зеленой" зоне.

Скриншот: moz.gov.ua

В Украине заболеваемость коронавирусной инфекцией ускоряет рост, страна находится на пороге выхода из "зеленой" зоны. Об этом 1 сентября заявили эксперты Киевской школы экономики.