Украина находится на пороге выхода из "зеленой" зоны эпидемической опасности – Киевская школа экономиики

"Уже два дня подряд не выполнялось условие "зеленого" уровня эпидемической опасности – коэффициент выявления случаев инфицирования превысил предельные 4%. В случае невыполнения такого условия в течение еще одного дня национальная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может принять решение о выходе Украины из "зеленой" зоны", – отметили эксперты.

Показатели суточной смертности от также COVID-19 растут, в среднем в сутки в стране умирает 38 пациентов.

"Черновицкая область продолжает быть регионом-антилидером с наиболее критической ситуацией с заболеваемостью COVID-19. Коэффициент выявления случаев там фактически достиг уровня в 9%. В среднем в регионе фиксируют 130 случаев заболевания на 100 тыс. населения при рекомендованных ВОЗ 75 случаях. Уровень госпитализации в регионе достиг 29,1%", – уточнили в КШЭ.

Ситуация с заболеваемостью в стране пока остается контролируемой.

"Еще недавно мы говорили о спаде недельной госпитализации до уровня в +5%, сейчас мы наблюдаем обновление увеличение темпов госпитализации до +15% в неделю. При таких темпах ожидания КШЭ о введении усиленного карантина в первой половине сентября 2021 года имеют повышенную вероятность", – отметил руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ Юрий Ганиченко.

Эксперты подчеркнули, что все регионы Украины находятся в зоне повышенного риска.

"Уже в 11 украинских областях – Киевской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Сумской, Тернопольской, Луганской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской – коэффициент выявления случаев превышает рекомендованные ВОЗ 5%", – отметили в релизе.