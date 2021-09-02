Украина находится на пороге выхода из "зеленой" зоны эпидемической опасности – Киевская школа экономиики

"Уже два дня подряд не выполнялось условие "зеленого" уровня эпидемической опасности – коэффициент выявления случаев инфицирования превысил предельные 4%. В случае невыполнения такого условия в течение еще одного дня национальная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может принять решение о выходе Украины из "зеленой" зоны", – отметили эксперты.
Показатели суточной смертности от также COVID-19 растут, в среднем в сутки в стране умирает 38 пациентов.
"Черновицкая область продолжает быть регионом-антилидером с наиболее критической ситуацией с заболеваемостью COVID-19. Коэффициент выявления случаев там фактически достиг уровня в 9%. В среднем в регионе фиксируют 130 случаев заболевания на 100 тыс. населения при рекомендованных ВОЗ 75 случаях. Уровень госпитализации в регионе достиг 29,1%", – уточнили в КШЭ.
Ситуация с заболеваемостью в стране пока остается контролируемой.
"Еще недавно мы говорили о спаде недельной госпитализации до уровня в +5%, сейчас мы наблюдаем обновление увеличение темпов госпитализации до +15% в неделю. При таких темпах ожидания КШЭ о введении усиленного карантина в первой половине сентября 2021 года имеют повышенную вероятность", – отметил руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ Юрий Ганиченко.
Эксперты подчеркнули, что все регионы Украины находятся в зоне повышенного риска.
"Уже в 11 украинских областях – Киевской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Сумской, Тернопольской, Луганской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской – коэффициент выявления случаев превышает рекомендованные ВОЗ 5%", – отметили в релизе.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 2 сентября в Украине подтвердили почти 2,3 млн случаев коронавируса, умерло 53,8 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов. В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.
В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, страна вернулась к такому режиму с 24 февраля 2021 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.
11 августа Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября.