В Украине за сутки подтвердили 2477 случаев COVID-19

Среди заболевших – 179 детей и 36 медработников.

Умерло за сутки 44 пациента, выздоровело 889 человек, госпитализировано 787 заболевших.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях", – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в стране подтвердили 2 290 848 случаев COVID-19, умерло 53 877 человек, выздоровело 2 209 754 пациента.

1 сентября в Украине провели 53 715 тестирований на коронавирус, в том числе 23 522 – методом ПЦР, 7954 – методом ИФА, а также 22 239 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в стране сделали 12 млн ПЦР-тестов на коронавирус.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.