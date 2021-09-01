В НАН Украины назвали область, в которой ситуация с распространением COVID-19 "является угрожающей"

"В последние три недели заболеваемость продолжает расти по всем ключевым показателям. Темпы этого роста неравномерные и существенно отличаются в регионах. Темпы недельного роста количества новых случаев болезни и положительных тестов находились в пределах 10–30%, число новых госпитализаций росло с темпом, близким к 10%", – отметили ученые.
По данным статистики на 31 августа, в среднем выздоравливает 880 человек в день. Среднее количество новых инфицированных – 1490 в день, что на 49% больше, чем две недели назад. Среднее за неделю количество летальных случаев составило 41 в сутки, что на 16 случаев больше, чем две недели назад.
Ученые считают, что среднее количество новых случаев в течение недели 1–7 сентября составит примерно 1742, а в течение недели 8–14 сентября – 2300.
"Наблюдаемая летальность остается близкой к 3%. Высоким остается количество госпитализированных детей и лиц от 18 до 34 лет. Угрожающей является ситуация в Черновицкой области, где заболеваемость самая высокая и стремительно растет", – подчеркнули в академии наук.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
К 1 сентября в Украине подтвердили около 2,3 млн случаев COVID-19, в стране умерло 53,8 тыс. человек.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.