В НАН Украины назвали область, в которой ситуация с распространением COVID-19 "является угрожающей"

"В последние три недели заболеваемость продолжает расти по всем ключевым показателям. Темпы этого роста неравномерные и существенно отличаются в регионах. Темпы недельного роста количества новых случаев болезни и положительных тестов находились в пределах 10–30%, число новых госпитализаций росло с темпом, близким к 10%", – отметили ученые.

По данным статистики на 31 августа, в среднем выздоравливает 880 человек в день. Среднее количество новых инфицированных – 1490 в день, что на 49% больше, чем две недели назад. Среднее за неделю количество летальных случаев составило 41 в сутки, что на 16 случаев больше, чем две недели назад.

Ученые считают, что среднее количество новых случаев в течение недели 1–7 сентября составит примерно 1742, а в течение недели 8–14 сентября – 2300.

"Наблюдаемая летальность остается близкой к 3%. Высоким остается количество госпитализированных детей и лиц от 18 до 34 лет. Угрожающей является ситуация в Черновицкой области, где заболеваемость самая высокая и стремительно растет", – подчеркнули в академии наук.