США предоставили Украине $55 млн для борьбы с COVID-19 и обещают еще $12,8 млн

США передали Украине около 2,2 млн доз вакцин от COVID-19 Фото: Secretary Antony Blinken / Twitter

"Соединенные Штаты намерены предоставить Украине дополнительную помощь, включая поддержку холодовой цепи хранения, и дополнительные $12,8 млн связанной с COVID-19 помощи в рамках закона "О плане спасения Америки", – говорится в документе.

Отмечается, что ранее для борьбы с коронавирусной инфекцией США предоставили Украине $55 млн и передали около 2,2 млн доз вакцин от COVID-19.

Совместное заявление подписано по итогам переговоров в Вашингтоне президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.