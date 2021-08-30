Показатели трех областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне карантина

Для попадания в "красную" зону карантина необходимо, чтобы "красному" уровню соответствовало не менее двух показателей Фото: EPA

По состоянию на 30 августа в Винницкой и Черновицкой областях уровень госпитализаций превышает норму. В Винницкой этот показатель составляет 61,6 %, в Черновицкой – 53% при норме не более 50%.

В Черкасской области низкий уровень охвата тестирования, этот показатель составляет 298 на 100 тыс. населения при норме не менее 300.

Для попадания областей в "красную" зону карантина необходимо, чтобы "красному" уровню соответствовало не менее двух показателей. Поэтому пока обе области остаются в "зеленой" зоне.