В двух областях Украины превышен уровень госпитализаций с COVID-19

Для попадания в "красную" зону карантина необходимо, чтобы "красному" уровню соответствовало не менее двух показателей Фото: depositphotos.com

По состоянию на 29 августа в Ивано-Франковской и Винницкой областях уровень госпитализаций превышает норму. В Ивано-Франковской области этот показатель составляет 54,2%, в Винницкой – 54,9% при норме не более 50%.

Для попадания областей в "красную" зону карантина необходимо, чтобы "красному" уровню соответствовало не менее двух показателей. Поэтому пока обе области остаются в "зеленой" зоне.