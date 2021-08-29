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В Украине за сутки зафиксировали почти 2 тыс. новых случаев COVID-19

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За сутки в Украине госпитализировали с коронавирусом 772 человека
За сутки в Украине госпитализировали с коронавирусом 772 человека
Фото: depositphotos.com

За сутки 28 августа в Украине зафиксировали 1906 случаев коронавирусной инфекции Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

В частности, инфекцию подтвердили у 134 детей и 40 медицинских работников. 

28 августа госпитализировали с коронавирусом 772 человека, 685 пациентов выздоровели от COVID-19, 34 – умерли. 

С начала эпидемии в стране зафиксировали 2 284 191 случай коронавирусной болезни, 2 206 392 пациента выздоровели, 53 720 – скончались. 

За последние сутки в Украине сделали 38,8 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (240), Харьковской (156), Днепропетровской (140), Киевской (134) и Донецкой (132) областях.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1933719123457850


Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Теги: Украина, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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