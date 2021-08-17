Новая Зеландия вводит локдаун из-за одного заболевшего COVID-19

Локдаун в Новой Зеландии продлится три дня, в отдельных городах – неделю Фото: EPA

Локдаун в стране введут из-за 58-летнего мужчины из Девонпорта (пригород Окленда), у которого положительный результат теста на коронавирус. Он заразился с 12 августа.

Невакцинированный мужчина вместе с женой отправился в прибрежный город Коромандел на выходные. Его жена полностью привита от коронавируса. Пока неизвестно, заразился он внутри страны или за границей.

Подробные результаты тестирования генома будут только 18 августа, но медики рассматривают этот случай как инфицирование штаммом "Дельта".

Из-за этого Окленд и Коромандел закроются на локдаун как минимум на семь дней, а остальная часть Новой Зеландии – на три дня, с 23.59 17 августа.

Граждан просят носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Все школы во время локдауна будут закрыты. В Окленде транспорт будет доступен только для людей, работающих в сфере основных услуг, поездок в супермаркет, аптеку или для тестирования на COVID-19.