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Столицу Ирана ожидает локдаун из-за распространения COVID-19. Власти связывают это с "индийским" штаммом

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В Тегеране закроют все рынки и базары
В Тегеране закроют все рынки и базары
Фото: ЕРА

В Тегеране с 20 июля на неделю объявят локдаун из-за увеличения количества заболевших COVID-19. Об этом сообщило иранское государственное агентство IRNA со ссылкой на представителя правительства Ирана Али Раби.

В Тегеране и провинции Альборз в указанный период закроют все рынки и базары, учреждения образования и библиотеки, рестораны, спортзалы, кинотеатры, госструктуры и банки.

Иран борется с очередным всплеском эпидемии коронавируса, на данный момент это уже пятый жесткий карантин в стране, написало Associated Press.

Иранские чиновники сообщили, что суточный прирост выявленных случаев COVID-19 к 19 июля составил 25 441 человек, пишет IRNA. За сутки умерло 213 заболевших. Всего с начала эпидемии в стране выявили более 3,5 млн зараженных коронавирусом. Умерло от COVID-19 около 87 тыс. человек.

Контекст:

Во время предыдущего всплеска COVID-19 в апреле Иран сообщил о максимальном ежедневном количестве больных – 25 582 человека. Число погибших от этой болезни выросло тогда до 400, меньше рекорда в 486 человек, который Иран достиг в ноябре прошлого года, написало Associated Press.

Власти Ирана связывают новый всплеск заражений с быстрым распространением "индийского" штамма коронавируса.

Теги: Иран, карантин, погибшие, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, локдаун, штамм
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