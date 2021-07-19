В Саудовской Аравии запретят непривитым от COVID-19 покидать страну

Запрет на поездки вступит в силу с 9 августа Фото: EPA

"Гражданам Саудовской Аравии необходимо получить две дозы вакцины от COVID, прежде чем они смогут выехать за пределы страны с 9 августа", – сообщили в ведомстве.

Исключение составят лица в возрасте до 12 лет, при условии что они предоставят страховой полис, покрывающий риски, связанные с COVID-19, а также те граждане, кто уже переболел COVID-19 не более шести месяцев назад либо переболел им и получил одну дозу вакцины.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 / 1 / 1443 * * 9 * 2021 * . pic.twitter.com/SPDIHeILaZ — * * (@MOISaudiArabia) July 19, 2021