В Саудовской Аравии запретят непривитым от COVID-19 покидать страну

"Гражданам Саудовской Аравии необходимо получить две дозы вакцины от COVID, прежде чем они смогут выехать за пределы страны с 9 августа", – сообщили в ведомстве.
Исключение составят лица в возрасте до 12 лет, при условии что они предоставят страховой полис, покрывающий риски, связанные с COVID-19, а также те граждане, кто уже переболел COVID-19 не более шести месяцев назад либо переболел им и получил одну дозу вакцины.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 / 1 / 1443 * * 9 * 2021 * . pic.twitter.com/SPDIHeILaZ— * * (@MOISaudiArabia) July 19, 2021
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Саудовской Аравии с начала эпидемии подтвердили 507 тыс. случаев COVID-19, 8 тыс. человек умерло. Население страны составляет 34,3 млн.