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В Саудовской Аравии запретят непривитым от COVID-19 покидать страну

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Запрет на поездки вступит в силу с 9 августа
Запрет на поездки вступит в силу с 9 августа
Фото: EPA

В Саудовской Аравии гражданам, которые не прошли полный комплекс вакцинации от коронавируса, запретят выезжать за пределы страны. Об этом говорится в сообщении МВД Саудовской Аравии в Twitter.

"Гражданам Саудовской Аравии необходимо получить две дозы вакцины от COVID, прежде чем они смогут выехать за пределы страны с 9 августа", – сообщили в ведомстве.

Исключение составят лица в возрасте до 12 лет, при условии что они предоставят страховой полис, покрывающий риски, связанные с COVID-19, а также те граждане, кто уже переболел COVID-19 не более шести месяцев назад либо переболел им и получил одну дозу вакцины.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Саудовской Аравии с начала эпидемии подтвердили 507 тыс. случаев COVID-19, 8 тыс. человек умерло. Население страны составляет 34,3 млн.

Теги: Саудовская Аравия, туризм, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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