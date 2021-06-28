Израиль ввел штрафы за поездки в РФ и еще пять стран из-за ситуации с COVID-19

В перечне таких стран, по данным минздрава страны, – Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия.

Для вернувшихся из этих стран установлен штраф в размере 5 тыс. шекелей ($1533).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Согласно данным минздрава, за все время пандемии в Израиле подтвердили почти 841 тыс. случаев коронавирусной инфекции, умерло 6429 пациентов с COVID-19. В стране прививки от коронавируса получило более половины населения, с 6 июня началась вакцинация детей 12–15 лет.

Министр внутренних дел страны Аелет Шакед сообщала, что Израиль с 1 июля разрешит въезд туристам, вакцинированным от COVID-19. Непривитые туристы должны будут пройти карантин. Прибывающие из стран с низким уровнем риска смогут не сдавать серологический тест на наличие антител.

Большинство карантинных ограничений в Израиле отменили с 1 июня. Предприятия и учебные учреждения возвращаются к нормальной работе.

С 15 июня в Израиле отменили требование носить маски в помещениях – единственное серьезное карантинное ограничение, действовавшее последние две недели. Все же маски по-прежнему должны носить люди, которые не прошли вакцинацию или не переболели COVID-19.

21 июня в Израиле зафиксировали 125 новых случаев заражения коронавирусом. Власти Израиля обвинили во вспышке прибывших из-за границы туристов, которые не соблюдали карантинные ограничения.