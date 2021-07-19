"Чем быстрее вакцинируемся, тем быстрее эта зараза свалит на х...р!" Полякова возмутилась критике в свой адрес

"Ребятушки, я читаю ваши комментарии по поводу того, что я вакцинировалась, и опять какой-то кошмар! "Где иголка?!", "Все нам наврали!" – рассказала Полякова.

Певица подчеркнула, что уже болела коронавирусом и, несмотря на наличие антител в организме, приняла решение вакцинироваться.

"Я очень много езжу по Украине. Я все время в контакте с людьми. Я уже болела коронавирусом. Мало того, когда я кололась, у меня еще были антитела. Тем не менее, из-за того, что я много работаю и много везде со всеми общаюсь, мне нужно было вакцинироваться", – объяснила Полякова.

Она подчеркнула, что после первой дозы вакцины неважно себя чувствовала три дня, а после второй все было хорошо, "только рука болела".

"Если вы не хотите – я никого не агитирую! Но знайте: чем быстрее мы вакцинируемся, тем быстрее эта зараза свалит на х...р! Так что всем здоровья и добра", – подытожила Полякова.