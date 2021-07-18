"Хочу чувствовать себя защищенной". Полякова привилась от коронавируса

"Я сделала, как и говорили эксперты: записалась через семейного врача на вакцинацию остаточными дозами. И когда появилась возможность вакцинироваться остаточной дозой, я сразу же приехала. В этот день вакцинировали Pfizer. Но я бы привилась и любой другой доступной вакциной в Украине, так как хочу чувствовать себя защищенной", – написала она.

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Контекст:

В Украине зарегистрированы препараты Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 18 июля первую дозу вакцины получило 2,6 млн человек, а 1,4 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.

По состоянию на конец июня Украина заключила договоры на поставку 37,3 млн доз вакцин за счет средств госбюджета, в частности: 20 млн доз вакцин производства Pfizer; 10 млн доз вакцин производства Novavax; 5,3 млн доз вакцин производства Sinovac Biotech; 2 млн доз вакцин производства AstraZeneca.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.