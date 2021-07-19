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19 июля, 2021
 
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Дочь Заворотнюк заявила, что во время отдыха в Крыму заразилась коронавирусом

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Анна Заворотнюк заявила, что не прививалась от коронавируса
Анна Заворотнюк заявила, что не прививалась от коронавируса
Фото: anna_zavorotnyuk / Instagram

Старшая дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, 25-летняя блогер Анна Заворотнюк 18 июля в Instagram Stories заявила, что заболела COVID-19.

Дочь актрисы предполагает, что заразилась коронавирусом во время отдыха в оккупированном РФ Крыму.

"Там никто не соблюдает масочные меры. Гуляешь по центру, и ощущение, что вируса не существует. Тысячи людей вплотную друг к другу без масок", – написала Анна Заворотнюк.

Скриншот: anna_zavorotnyuk / Instagram
Скриншот: anna_zavorotnyuk / Instagram

На уточняющий вопрос подписчиков, была ли она вакцинирована, дочь Заворотнюк ответила отрицательно.

"Была настроена уже, хотя были, конечно, сомнения. Но заболела и проблема решилась сама собой", – сообщила Анна Заворотнюк.

Скриншот: anna_zavorotnyuk / Instagram
Скриншот: anna_zavorotnyuk / Instagram

Контекст:

В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна – у нее диагностировали глиобластому, одну из самых опасных форм рака.

Родные актрисы долгое время не комментировали ее состояние, но в конце ноября 2020 года Анна Заворотнюк назвала мать настоящим бойцом, заявив, что ей хватит сил справиться с недугом. 

В мае 2021 года окружение артистки рассказало российским СМИ, что у нее начался рецидив.

Заворотнюк – мать троих детей. Кроме Анны (1996), у нее есть сын Майкл (2000) от первого брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, а также дочь Мила, рожденная в 2018 году в браке с российским фигуристом Петром Чернышевым.

Теги: Крым, эпидемия, вакцинация, Анастасия Заворотнюк, Анна Заворотнюк, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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