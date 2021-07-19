Дочь Заворотнюк заявила, что во время отдыха в Крыму заразилась коронавирусом

Анна Заворотнюк заявила, что не прививалась от коронавируса Фото: anna_zavorotnyuk / Instagram

Дочь актрисы предполагает, что заразилась коронавирусом во время отдыха в оккупированном РФ Крыму.

"Там никто не соблюдает масочные меры. Гуляешь по центру, и ощущение, что вируса не существует. Тысячи людей вплотную друг к другу без масок", – написала Анна Заворотнюк.

Скриншот: anna_zavorotnyuk / Instagram

На уточняющий вопрос подписчиков, была ли она вакцинирована, дочь Заворотнюк ответила отрицательно.

"Была настроена уже, хотя были, конечно, сомнения. Но заболела и проблема решилась сама собой", – сообщила Анна Заворотнюк.

Скриншот: anna_zavorotnyuk / Instagram