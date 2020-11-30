"Настоящий боец и справится со всем". Дочь онкобольной Заворотнюк рассказала о здоровье актрисы

Старшая дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна Заворотнюк заявила, что считает свою мать настоящим бойцом, которому под силу преодолеть болезнь. Об этом она написала 30 ноября в Instagram.
"В жизни каждого мама – это самый важный и родной человек. Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом. Моя мама не только самая прекрасная и умнейшая женщина, но еще и настоящий боец и справится со всем. Хочу чтобы она всегда была рядом", – поделилась дочь актрисы.
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Анна Заворотнюк (1996) – старшая дочь Анастасии Заворотнюк, которую актриса родила в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. У Анны есть родной младший брат Майкл (2000).
В 2018 году Заворотнюк в третий раз стала мамой, родив в браке с фигуристом Петром Чернышовым дочь Милу.
В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Отец умершей от рака мозга российской певицы Жанны Фриске Владимир Фриске заявил, что у Заворотнюк такая же болезнь, как была у его дочери.
Родные актрисы не комментируют ее состояние. В то же время окружение артистки заявило, что из-за болезни она очень сильно изменилась внешне.