"Настоящий боец и справится со всем". Дочь онкобольной Заворотнюк рассказала о здоровье актрисы

По словам Анны Заворотнюк, дочери российской актрисы Анастасии Заворотнюк, сейчас ее мать тяжело больна, но они верят в ее выздоровление.

Старшая дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна Заворотнюк заявила, что считает свою мать настоящим бойцом, которому под силу преодолеть болезнь. Об этом она написала 30 ноября в Instagram.

"В жизни каждого мама – это самый важный и родной человек. Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом. Моя мама не только самая прекрасная и умнейшая женщина, но еще и настоящий боец и справится со всем. Хочу чтобы она всегда была рядом", – поделилась дочь актрисы.

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Анна Заворотнюк (1996) – старшая дочь Анастасии Заворотнюк, которую актриса родила в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. У Анны есть родной младший брат Майкл (2000).

В 2018 году Заворотнюк в третий раз стала мамой, родив в браке с фигуристом Петром Чернышовым дочь Милу.

В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.

Отец умершей от рака мозга российской певицы Жанны Фриске Владимир Фриске заявил, что у Заворотнюк такая же болезнь, как была у его дочери.

Родные актрисы не комментируют ее состояние. В то же время окружение артистки заявило, что из-за болезни она очень сильно изменилась внешне.