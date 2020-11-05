Бульвар Шоубиз
 
05 ноября, 2020
 
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"Под копирку созданы". Поклонники Заворотнюк отметили сходство актрисы со своей матерью и дочерью

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась в сети совместным снимком со своей бабушкой по материнской линии – актрисой Валентиной Заворотнюк.

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В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна
В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна
Фото: a_zavorotnyuk / Instagram

Старшая дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна на своей странице в Instagram 5 ноября разместила фото, на котором запечатлена со своей бабушкой по материнской линии – актрисой Валентиной Заворотнюк.

"С самой любимой бабушкой на свете", – подписала она публикацию. 

"Вы все трое очень похожи! Вы, Настя и бабушка! Интересно, Мила тоже?" – отреагировали на фото фолловеры.

"Вы все под копирку созданы", – отметили пользователи сети. 

"Как же вы до безумия похожи. Вы на маму, мама на Валентину Борисовну", – прокомментировали фото поклонники. 

"Очень хочется видеть вас втроем с мамой", – написали в комментариях фаны Анастасии Заворотнюк.

Анна Заворотнюк (1996) – старшая дочь Анастасии Заворотнюк, которую актриса родила в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. У Анны есть родной младший брат Майкл (2000). 

В 2018 году Заворотнюк в третий раз стала мамой, родив в браке с фигуристом Петром Чернышовым дочь Милу.

В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.

Отец умершей от рака мозга российской певицы Жанны Фриске Владимир Фриске заявил, что у Заворотнюк такая же болезнь, как была у его дочери.

Родные актрисы не комментируют ее состояние. В то же время окружение артистки заявило, что из-за болезни она очень сильно изменилась внешне.

Мать актрисы Валентина Заворотнюк выступала в астраханском ТЮЗе, а в 2008 году впервые сыграла роль в кино – ее кинодебютом стал восьмисерийный фильм "Завещание ночи". Сейчас мать Заворотнюк проживает в Москве вместе с семьей дочери.

Теги: дети, Анастасия Заворотнюк, Анна Заворотнюк
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