"Под копирку созданы". Поклонники Заворотнюк отметили сходство актрисы со своей матерью и дочерью

Старшая дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна на своей странице в Instagram 5 ноября разместила фото, на котором запечатлена со своей бабушкой по материнской линии – актрисой Валентиной Заворотнюк.
"С самой любимой бабушкой на свете", – подписала она публикацию.
"Вы все трое очень похожи! Вы, Настя и бабушка! Интересно, Мила тоже?" – отреагировали на фото фолловеры.
"Вы все под копирку созданы", – отметили пользователи сети.
"Как же вы до безумия похожи. Вы на маму, мама на Валентину Борисовну", – прокомментировали фото поклонники.
"Очень хочется видеть вас втроем с мамой", – написали в комментариях фаны Анастасии Заворотнюк.
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Анна Заворотнюк (1996) – старшая дочь Анастасии Заворотнюк, которую актриса родила в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. У Анны есть родной младший брат Майкл (2000).
В 2018 году Заворотнюк в третий раз стала мамой, родив в браке с фигуристом Петром Чернышовым дочь Милу.
В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Отец умершей от рака мозга российской певицы Жанны Фриске Владимир Фриске заявил, что у Заворотнюк такая же болезнь, как была у его дочери.
Родные актрисы не комментируют ее состояние. В то же время окружение артистки заявило, что из-за болезни она очень сильно изменилась внешне.
Мать актрисы Валентина Заворотнюк выступала в астраханском ТЮЗе, а в 2008 году впервые сыграла роль в кино – ее кинодебютом стал восьмисерийный фильм "Завещание ночи". Сейчас мать Заворотнюк проживает в Москве вместе с семьей дочери.