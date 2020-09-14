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14 сентября, 2020
 
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"Самое лучшее творчество". Заворотнюк, которой приписывают онкологическое заболевание, показала подарки от младшей дочери. Фото

Российская актриса Анастасия Заворотнюк и ее супруг, фигурист Петр Чернышов отметили 12-летие брака.

Заворотнюк: Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы
Заворотнюк: Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы
Фото: a_zavorotnyuk / Instagram

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая, по слухам, борется с онкологическим заболеванием, на своей странице в Instagram показала, как ее дочь от фигуриста Петра Чернышева поздравила родителей с днем свадьбы.

"Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество", – написала она, вероятно, говоря о младшей дочери – двухлетней Миле.

На фото запечатлены рисунки, аппликации и поделки из пластилина.

В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Музыкант и продюсер Андрей Разин написал в Instagram, что у актрисы опухоль мозга, но позже удалил свой комментарий.

Отец умершей от рака мозга российской певицы Жанны Фриске Владимир Фриске заявил, что у Заворотнюк такая же болезнь, как была у его дочери.

Родные актрисы не комментируют ее состояние. В то же время окружение артистки заявило, что из-за болезни она очень сильно изменилась внешне.

У актрисы трое детей – Анна (1996) и Майкл (2000) от первого брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, а также дочь Мила, рожденная в 2018 году в браке с Чернышевым.

Теги: Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев
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