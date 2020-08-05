Старшая дочь онкобольной Заворотнюк заявила, что сильно заболела

По словам 24-летней Анны Заворотнюк, дочери онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, до получения результатов анализов она намерена не выходить из своей комнаты.

Старшая дочь онкобольной российской певицы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна Заворотнюк на своей странице в Instagram сообщила, что сильно заболела.

"Я заболела, и очень сильно. Сдала тест на COVID, но результат пока не пришел. Симптомы очень похожи на сильную простуду", – сообщила она.

По словам дочери актрисы, до получения анализов она заперлась в своей комнате и подходит к двери только для того, чтобы получить тарелку с едой.

"Надо быть очень аккуратным, особенно если мы живем вместе с родителями, бабушками и дедушками", – написала она.

В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Музыкант и продюсер Андрей Разин написал в Instagram, что у актрисы опухоль мозга, но позже удалил свой комментарий.

Отец умершей от рака мозга российской певицы Жанны Фриске Владимир Фриске заявил, что у Заворотнюк такая же болезнь, как была у его дочери.

Родные актрисы не комментируют ее состояние. В то же время окружение артистки заявило, что из-за болезни она очень сильно изменилась внешне.

У актрисы трое детей – Анна (1996) и Майкл (2000) от первого брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, а также дочь Мила, рожденная в 2018 году в браке с фигуристом Петром Чернышовым.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За это время в мире было выявлено более 15 млн случаев заражения, сообщается на Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По состоянию на 5 августа от коронавирусной инфекции умерло около 695 тыс. человек.