Старшая дочь онкобольной Заворотнюк заявила, что сильно заболела

Старшая дочь онкобольной российской певицы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна Заворотнюк на своей странице в Instagram сообщила, что сильно заболела.
"Я заболела, и очень сильно. Сдала тест на COVID, но результат пока не пришел. Симптомы очень похожи на сильную простуду", – сообщила она.
По словам дочери актрисы, до получения анализов она заперлась в своей комнате и подходит к двери только для того, чтобы получить тарелку с едой.
"Надо быть очень аккуратным, особенно если мы живем вместе с родителями, бабушками и дедушками", – написала она.
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Привет мои хорошие, сеи * час мне хотелось бы с вами поговорить о . И напомнить вам, чтобы вы были очень осторожны. Дело в том, что я заболела и очень сильно. Сдала тест на ковид, но результат пока не прише * л. Симптомы очень похожи на сильную простуду (температура, заложенность носа и кашель). С однои * стороны, я понимаю, что наверное мы все должны переболеть, чтобы у нас выработался общии * иммунитет. Но с другои * стороны, надо быть очень аккуратным, особенно если мы живем вместе с родителями, бабушками и дедушками. Потому что по общеи * статистике молодои * организм гораздо проще справляется с вирусом, а вот пожилым людям это дае * тся очень тяжело. Я, пока не узнаю своих результатов, заперлась в комнате и высовываю нос только чтобы забрать тарелку с едои * * Берегите себя и близких
В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Музыкант и продюсер Андрей Разин написал в Instagram, что у актрисы опухоль мозга, но позже удалил свой комментарий.
Отец умершей от рака мозга российской певицы Жанны Фриске Владимир Фриске заявил, что у Заворотнюк такая же болезнь, как была у его дочери.
Родные актрисы не комментируют ее состояние. В то же время окружение артистки заявило, что из-за болезни она очень сильно изменилась внешне.
У актрисы трое детей – Анна (1996) и Майкл (2000) от первого брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, а также дочь Мила, рожденная в 2018 году в браке с фигуристом Петром Чернышовым.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
За это время в мире было выявлено более 15 млн случаев заражения, сообщается на Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По состоянию на 5 августа от коронавирусной инфекции умерло около 695 тыс. человек.