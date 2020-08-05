Знакомые онкобольной Заворотнюк описали перемены в ее внешности

По словам близкого окружения 49-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологией, болезнь негативно отразилась на ее внешности.

В сентябре 2019 года СМИ сообщили, что у Заворотнюк диагностировали онкозаболевание Фото: a_zavorotnyuk / Instagram

49-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с онкологическим заболеванием, поддерживая также связь со своим духовником. Об этом сообщает российское издание "Комсомольская правда", ссылаясь на комментарии продюсера Олеси Сазыкиной.

По словам продюсера, актриса верит в лучшее и старается следить за собой.

В то же время театральный продюсер Валерий Сергеев в комментарии изданию констатировал перемены во взгляде артистки, обратив в том числе внимание на изменение цвета и состояния ее кожи.

Цитируя слова бывшего реквизитора Московского художественного театра имени Чехова Светланы Веселовой, издание сообщает, что из-за сильных изменений во внешности актриса избегает публичности.

По словам медиков больницы, в которой Заворотнюк проходит лечение, в настоящее время актриса находится дома – близкие привозят ее в клинику только на процедуры.

В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Заворотнюк тяжело больна. Музыкант и продюсер Андрей Разин написал в Instagram, что у актрисы опухоль мозга, но позже удалил свой комментарий.

Отец умершей от рака мозга российской певицы Жанны Фриске Владимир Фриске заявил, что у Заворотнюк такая же болезнь, как была у его дочери.

Родные актрисы не комментируют ее состояние.

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Она стала широко известной по роли няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня". Также играла в фильмах "Код Апокалипсиса", "Мамы", "Мамы 3", в сериале "Аманда О".