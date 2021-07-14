Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери

Демидов сообщил российскому изданию, что Заворотнюк живет в загородном доме в селе Крекшино под Москвой. По словам режиссера, семья не оставляет актрису одну – с ней находится нанятая сиделка, а близким человеком знаменитость считать свою мать, на которую и оформила этот загородный дом. По мнению Демидова, решение Заворотнюк "вряд ли связано с недоверием к мужу", российскому фигуристу Петру Чернышеву, а продиктовано желанием позаботиться о будущем матери "на случай непредвиденных обстоятельств".

Собеседник издания отметил, что у актрисы "есть некоторые трудности с речью, двигательной функцией, а также с памятью. Правая рука частично обездвижена". Демидов рассказал, что близкие стараются не давать актрисе зеркало, чтобы ее не расстраивать. Он подчеркнул, что Заворотнюк "сильно поправилась, но знакомые привыкли к ее нынешнему весу. И она тоже к себе такой привыкает".

При этом актриса регулярно делает маникюр, макияж и занимается лечебной гимнастикой с персональным тренером. Заворотнюк также принимает участие в воспитании младшей дочери, но основное время ребенок проводит с няней.