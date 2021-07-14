Бульвар Шоубиз
 
14 июля, 2021
 
Новости

Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Заворотнюк мать троих детей
Заворотнюк – мать троих детей
Фото: a_zavorotnyuk / Instagram

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой в 2019 году диагностировали онкозаболевание, сейчас передвигается на инвалидной коляске в сопровождении сиделки. Об этом 14 июля в интервью сайту Kp.ru рассказал российский режиссер и актер Анатолий Демидов, сославшись на слова своих знакомых, которые вхожи в дом актрисы.

Демидов сообщил российскому изданию, что Заворотнюк живет в загородном доме в селе Крекшино под Москвой. По словам режиссера, семья не оставляет актрису одну – с ней находится нанятая сиделка, а близким человеком знаменитость считать свою мать, на которую и оформила этот загородный дом. По мнению Демидова, решение Заворотнюк "вряд ли связано с недоверием к мужу", российскому фигуристу Петру Чернышеву, а продиктовано желанием позаботиться о будущем матери "на случай непредвиденных обстоятельств".

Собеседник издания отметил, что у актрисы "есть некоторые трудности с речью, двигательной функцией, а также с памятью. Правая рука частично обездвижена". Демидов рассказал, что близкие стараются не давать актрисе зеркало, чтобы ее не расстраивать. Он подчеркнул, что Заворотнюк "сильно поправилась, но знакомые привыкли к ее нынешнему весу. И она тоже к себе такой привыкает".

При этом актриса регулярно делает маникюр, макияж и занимается лечебной гимнастикой с персональным тренером. Заворотнюк также принимает участие в воспитании младшей дочери, но основное время ребенок проводит с няней.

Контекст:

В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Заворотнюк тяжело больна – у нее диагностировали глиобластому, одну из самых опасных форм рака.

Родные актрисы долгое время не комментировали ее состояние, но в конце ноября 2020 года старшая дочь актрисы Анна Заворотнюк назвала мать настоящим бойцом, заявив, что ей хватит сил справиться с недугом.

26 мая 2021 года российские СМИ сообщили, что состояние Заворотнюк ухудшилось, а сама актриса из-за приема гормональных препаратов стала "неузнаваемой" – она потеряла волосы и набрала лишний вес.

Заворотнюк – мать троих детей. Кроме Анны, у нее есть сын Майкл (2000) от первого брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, а также дочь Мила, рожденная в 2018 году в браке с российским фигуристом Петром Чернышевым.

Теги: здоровье, Анастасия Заворотнюк, актриса
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Елена ПОСКАННАЯ
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай – как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Повалий выступит на курируемом Лукашенко "Славянском базаре". Ведущей фестиваля стала украинская журналистка Диана Панченко
Повалий выступит на курируемом Лукашенко "Славянском базаре". Ведущей фестиваля стала украинская журналистка Диана Панченко
71-летний Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом, – СМИ
71-летний Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом, – СМИ
Кричал или не кричал. В сети обсуждают видео, на котором Бибер резко машет рукой перед лицом жены и широко открывает рот
Кричал или не кричал. В сети обсуждают видео, на котором Бибер резко машет рукой перед лицом жены и широко открывает рот
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Спасибо за любовь". Жена Андрея Шевченко обнародовала в сети трогательное поздравление в годовщину свадьбы
"Спасибо за любовь". Жена Андрея Шевченко обнародовала в сети трогательное поздравление в годовщину свадьбы
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Шесть причин ввести в свой рацион манго. Чем полезен этот фрукт и для чего его нужно есть
Шесть причин ввести в свой рацион манго. Чем полезен этот фрукт и для чего его нужно есть
"Двойной стандарт", "Прежняя Билли лучше". Поклонники не оценили новые откровенные снимки 19-летней Айлиш
"Двойной стандарт", "Прежняя Билли лучше". Поклонники не оценили новые откровенные снимки 19-летней Айлиш
14 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, кто умер в этот день
14 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, кто умер в этот день
"Смотрите фото. Здесь все понятно". Финалист "Евровидения 2021" Go-A впервые выступила в Литве
"Смотрите фото. Здесь все понятно". Финалист "Евровидения 2021" Go-A впервые выступила в Литве
"Боже, как это красиво". Бабкины крупным планом показали поцелуй во время йоги
"Боже, как это красиво". Бабкины крупным планом показали поцелуй во время йоги
Композитор Квинта рассказал, почему перестал быть вегетарианцем и снова начал есть мясо
Композитор Квинта рассказал, почему перестал быть вегетарианцем и снова начал есть мясо
"Хороши бидоны". 48-летняя Королева крупным планом показала грудь
"Хороши бидоны". 48-летняя Королева крупным планом показала грудь
"Вера! Как ты это делаешь?" Брежнева неожиданно вышла на сцену к Monatik на его концерте в Турции. Видео
"Вера! Как ты это делаешь?" Брежнева неожиданно вышла на сцену к Monatik на его концерте в Турции. Видео
Рукола: польза и вред
Рукола: польза и вред
"Девочку ждете?", "У Влады уже такой большой животик". Зинченко показал объятия с беременной женой на отдыхе возле бассейна
"Девочку ждете?", "У Влады уже такой большой животик". Зинченко показал объятия с беременной женой на отдыхе возле бассейна
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS