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22 февраля, 2021
 
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"Это та тема, где ты даже боишься колыхать воздух". Дочь Заворотнюк рассказала, как на ней отразилась болезнь матери

По словам Анны Заворотнюк – 25-летней дочери онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, последние два года были самыми тяжелыми в ее жизни.

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Анна Заворотнюк: Любой, кто сталкивался с серьезной болезнью близкого человека, поймет меня
Анна Заворотнюк: Любой, кто сталкивался с серьезной болезнью близкого человека, поймет меня
Фото: anna_zavorotnyuk / Instagram

Старшая дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, 25-летняя блогер Анна Заворотнюк, 20 февраля в Instagram разместила совместное фото с матерью, датированное 2017 годом, заявив, что на нем она запечатлена в момент абсолютного счастья. 

По словам дочери актрисы, последние два года были самыми тяжелыми в ее жизни.

"Любой, кто сталкивался с серьезной болезнью близкого человека, поймет меня. Мне невероятно тяжело, но я не хочу, чтобы меня жалели", – заявила Анна Заворотнюк. 

Она подчеркнула, что из уважения к матери избегает говорить о ее болезни.

"Это та тема, где ты даже боишься колыхать воздух, а не то чтобы трубить об этом в подробностях на всю страну. Поэтому я никогда не поднимаю эту тему. И люди, которые этого не понимают и продолжают донимать меня своими совсем нетактичными вопросами, тоже мне очень надоедают. Все, что я могла об этом сказать на данный момент, я уже сказала. Пожалуйста, не спрашивайте", – заявила она. 

Дочь актрисы отметила, что принять ситуацию ей помогает работа с психологами. 

"Это моя боль. Она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она становится то меньше, то заполоняет все тело. Я занимаюсь с психологом и пытаюсь справиться с этим ударом судьбы как могу", – подытожила она.

Анна Заворотнюк (1996) – старшая дочь Анастасии Заворотнюк, которую актриса родила в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. У Анны есть родной младший брат Майкл (2000). 

В 2018 году Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой, родив в браке с фигуристом Петром Чернышовым дочь Милу.

В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.

В ноябре 2020 года Анна Заворотнюк заявила, что ее мать – настоящий борец, которому под силу преодолеть болезнь.

Теги: дети, онкология, Анастасия Заворотнюк, семья, Анна Заворотнюк
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