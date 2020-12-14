"Главное, что жива". Друг Заворотнюк рассказал о самочувствии онкобольной актрисы

Близким российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой осенью 2019 года диагностировали глиобластому, удалось остановить болезнь.

В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Заворотнюк тяжело больна Фото: a_zavorotnyuk / Instagram

Российская артистка Анастасия Заворотнюк одержала "главную победу" в борьбе с онкологическим заболеванием. Об этом в эфире российского канала НТВ заявил ведущий Вячеслав Манучаров, который является соседом и другом актрисы.

"Я не знаю, как она – это достаточно закрытая информация. Но для нас, для друзей, сегодня главное не как она, а что она жива", – рассказал он.

По его словам, Заворотнюк удалось побороть заболевание благодаря семье и друзьям.

"Они остановили болезнь, и сегодня мы можем говорить о Насте как о живом человеке. Я считаю, это самая главная победа. По сантиметрам, по кусочкам, по чуть-чуть к победе", – рассказал он.

В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Заворотнюк тяжело больна – у нее диагностировали глиобластому, одну из самых опасных форм рака.

Родные актрисы долгое время не комментировали ее состояние, но в конце ноября 2020 года старшая дочь актрисы, 24-летняя Анна Заворотнюк, назвала мать настоящим бойцом, заявив, что ей хватит сил справиться с недугом.

Заворотнюк – мать троих детей. Кроме Анны, у нее есть сын Майкл (2000) от первого брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, а также дочь Мила, рожденная в 2018 году в браке с Чернышевым.