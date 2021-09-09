В Украине за сутки сделали более 161 тыс. прививок от коронавируса

56 193 человека получили первую дозу вакцины, а 104 976 получили вторую и завершили иммунизацию.

8 сентября прививки делали 1004 мобильные бригады, также работали 2948 прививочных пунктов и 339 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 5 722 212 человек, из них получили одну дозу – 5 722 210 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 4 512 000 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 10 234 210 прививок", – сообщили в Минздраве.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.