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ВОЗ призвала продлить до конца года мораторий на дополнительные дозы вакцины от COVID-19

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Мораторий на бустерные дозы вакцины от COVID-19 нужно продлить, чтобы позволить каждой стране привить как минимум 40% населения, отметил Гебрейесус
Мораторий на бустерные дозы вакцины от COVID-19 нужно продлить, чтобы позволить каждой стране привить как минимум 40% населения, отметил Гебрейесус
Фото: EPA

Мораторий на дополнительные (бустерные) дозы вакцины против коронавируса нужно сохранить до конца 2021 года. Об этом 8 сентября на брифинге, который транслировался в Twitter Всемирной организации здравоохранения, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Месяц назад я призвал к глобальному мораторию на бустерные дозы как минимум до конца сентября, чтобы сделать приоритетной вакцинацию по всему миру людей, которые входят в группы риска, но до сих пор не получили даже первую дозу, – сказал Гебрейесус. – К сожалению, глобальная ситуация с тех пор мало изменилась. Поэтому сегодня я призываю продлить мораторий как минимум до конца года, чтобы позволить каждой стране вакцинировать как минимум 40% своего населения".

В то же время глава ВОЗ отметил, что третья доза препарата от COVID-19 может быть необходима для людей, у которых не сформировался достаточный иммунный ответ после первичной вакцинации или у которых прекратилась выработка антител.

"Однако на данный момент мы не хотим, чтобы бустерные дозы получали широкое распространение среди здоровых людей, которые были полностью вакцинированы", – добавил Гебрейесус.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Компания Pfizer, которая вместе с BioNTech разработала вакцину от COVID-19, заявляла, что прививка третьей дозой увеличивает защиту от новых вариантов коронавируса, в том числе против "индийского" штамма "Дельта".

В ВОЗ говорили, что пока изучают информацию о необходимости применения третьей дозы вакцин от коронавируса, которые вводятся по двухдозной схеме, или смешивания препаратов. Гебрейесус призывал ввести мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов хотя бы до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения во всех странах.

По данным Bloomberg, в мире сделали более 5,56 млрд прививок против коронавируса, этого достаточно для полной вакцинации (получения двух доз) 36,2% населения мира. Иммунизация началась в 184 странах.

Применять третью дозу разрешили, в частности, в ИзраилеГерманииБразилииЛитве и США.

Теги: ВОЗ, призыв, вакцинация, Всемирная организация здравоохранения, мораторий, население, брифинг, Тедрос Адханом Гебрейесус, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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