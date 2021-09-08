ВОЗ призвала продлить до конца года мораторий на дополнительные дозы вакцины от COVID-19

Мораторий на бустерные дозы вакцины от COVID-19 нужно продлить, чтобы позволить каждой стране привить как минимум 40% населения, отметил Гебрейесус Фото: EPA

"Месяц назад я призвал к глобальному мораторию на бустерные дозы как минимум до конца сентября, чтобы сделать приоритетной вакцинацию по всему миру людей, которые входят в группы риска, но до сих пор не получили даже первую дозу, – сказал Гебрейесус. – К сожалению, глобальная ситуация с тех пор мало изменилась. Поэтому сегодня я призываю продлить мораторий как минимум до конца года, чтобы позволить каждой стране вакцинировать как минимум 40% своего населения".

В то же время глава ВОЗ отметил, что третья доза препарата от COVID-19 может быть необходима для людей, у которых не сформировался достаточный иммунный ответ после первичной вакцинации или у которых прекратилась выработка антител.

"Однако на данный момент мы не хотим, чтобы бустерные дозы получали широкое распространение среди здоровых людей, которые были полностью вакцинированы", – добавил Гебрейесус.