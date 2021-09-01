В Литве в ближайшие недели начнут делать третью прививку от COVID-19 всем желающим

Она отметила, что третьей дозой будут прививать через полгода после получения второй.

По словам Шимоните, вакцинировать граждан Литвы третьей дозой препарата против коронавируса рекомендовал экспертный совет, который оценил полученные анализы на антитела в различных группах людей, привитых от COVID-19 в Литве первыми.

LRT подчеркивает, что в Литве с августа начали прививать третьей дозой небольшую группу иммуносупрессивных пациентов.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что бустерную дозу вакцины от COVID-19 необходимо вводить для иммунизации людей из групп риска.