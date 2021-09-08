С 13 сентября большинство школ Ивано-Франковской области перейдут на дистанционное обучение

"С понедельника учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, поскольку ключевым условием для проведения привычного режима обучения является вакцинация более 80% педагогов. На сегодня в области провакцинированы 29% учителей", – сказала она.
По словам чиновницы, в обычном режиме будут работать 15 школ в регионе – в этих заведениях педагоги уже иммунизированы на 80%.
В Ивано-Франковской области сделано, по данным Минздрава, 235 тыс. прививок от коронавируса, за последние сутки – 3798.
С 13 сентября Украина перейдет в "желтую" зону карантина. Сейчас она в "зеленой".
В конце июля в Минздраве Украины назвали условие для работы учебных заведений при ужесточении карантина. Так, в случае выхода региона из "зеленой" зоны, то есть попадания в "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности, чтобы учреждение продолжило работу, ему нужно иметь не менее 80% полностью вакцинированных от COVID-19 работников.
По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, в Украине для педагогов не будет принудительной вакцинации против коронавируса. В то же время он отметил, что нужно поощрять иммунизацию от COVID-19.
По состоянию на 7 сентября учительский состав украинских школ вакцинирован, по данным Минздрава, менее чем на 60%.
30 августа начальник Главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко подтвердил, что принудительной вакцинации педагогов не будет. Он также добавил, что тестирование на COVID-19 не нужно будет проходить ни учителям, ни школьникам.
"Обязательного условия быть вакцинированными для начала работы нет. Законодательство предусматривает, что необходимость в вакцинации 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если заведение будет в "оранжевой" зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно", – сказал чиновник, пояснив, что ограничения будут зависеть от уровня эпидопасности в отдельном регионе.