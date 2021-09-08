С 13 сентября большинство школ Ивано-Франковской области перейдут на дистанционное обучение

"С понедельника учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, поскольку ключевым условием для проведения привычного режима обучения является вакцинация более 80% педагогов. На сегодня в области провакцинированы 29% учителей", – сказала она.

По словам чиновницы, в обычном режиме будут работать 15 школ в регионе – в этих заведениях педагоги уже иммунизированы на 80%.

В Ивано-Франковской области сделано, по данным Минздрава, 235 тыс. прививок от коронавируса, за последние сутки – 3798.