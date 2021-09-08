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ОБЩЕСТВО

С 13 сентября большинство школ Ивано-Франковской области перейдут на дистанционное обучение

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Работать в обычном режиме могут 15 школ региона
Работать в обычном режиме могут 15 школ региона
Фото: pixabay.com

Из-за низкого уровня вакцинации педагогов от коронавирусной инфекции школы Ивано-Франковской области перейдут на дистанционное обучение с 13 сентября. Об этом телеканалу "Украина 24" сообщила 8 сентября глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук.

"С понедельника учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, поскольку ключевым условием для проведения привычного режима обучения является вакцинация более 80% педагогов. На сегодня в области провакцинированы 29% учителей", – сказала она.

По словам чиновницы, в обычном режиме будут работать 15 школ в регионе – в этих заведениях педагоги уже иммунизированы на 80%.

В Ивано-Франковской области сделано, по данным Минздрава, 235 тыс. прививок от коронавируса, за последние сутки – 3798.

Контекст:

С 13 сентября Украина перейдет в "желтую" зону карантина. Сейчас она в "зеленой".

В конце июля в Минздраве Украины назвали условие для работы учебных заведений при ужесточении карантина. Так, в случае выхода региона из "зеленой" зоны, то есть попадания в "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности, чтобы учреждение продолжило работу, ему нужно иметь не менее 80% полностью вакцинированных от COVID-19 работников.

По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, в Украине для педагогов не будет принудительной вакцинации против коронавируса. В то же время он отметил, что нужно поощрять иммунизацию от COVID-19.

По состоянию на 7 сентября учительский состав украинских школ вакцинирован, по данным Минздрава, менее чем на 60%.

30 августа начальник Главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко подтвердил, что принудительной вакцинации педагогов не будет. Он также добавил, что тестирование на COVID-19 не нужно будет проходить ни учителям, ни школьникам.

"Обязательного условия быть вакцинированными для начала работы нет. Законодательство предусматривает, что необходимость в вакцинации 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если заведение будет в "оранжевой" зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно", – сказал чиновник, пояснив, что ограничения будут зависеть от уровня эпидопасности в отдельном регионе.

Теги: образование, эпидемия, вакцинация, Ивано-Франковская область, карантин, школьники, школы, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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