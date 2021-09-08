Система здравоохранения Украины готова принять до 90 тыс. пациентов с COVID-19, больше – будет критично – Минздрав

По словам Ляшко, Минздрав рассматривает три сценария течения коронавирусной болезни в Украине, под каждый из них коечного фонда, который будет разворачиваться, хватает.

"Система здравоохранения готова госпитализировать максимум 90 тыс. [пациентов с COVID-19]. Это вопрос критического влияния на систему здравоохранения, когда мы снова остановим плановые госпитализации, предоставляя приоритет пациентам с коронавирусной инфекцией", – сказал Ляшко.

Он отметил, что в этом году в случае вспышки COVID-19 для медучреждений сохранят "ковидные" надбавки, они останутся на уровне 300%.

По данным Минздрава, уровень госпитализаций в Украине составляет 14,4 случая на 100 тыс. населения при определенном показателе "зеленого" уровня 60 случаев на 100 тыс. населения.