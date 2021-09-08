Глава Минздрава Украины назвал число уголовных дел, открытых в связи с вакцинацией против коронавируса

Ляшко предупредил, что нарушителей Минздрав поддерживать не будет Фото: kmu.gov.ua

"Сегодня 50 уголовных дел начаты Министерством внутренних дел, около 30 – Службой безопасности Украины за подделку документов. К сожалению, это проблема", – сказал он.

По словам министра, "это может дискредитировать саму кампанию вакцинации, когда человек купит справку, а потом заболеет COVID-19 и попадет в реанимацию".

"Это будут активно распространять противники вакцинации. Это достаточно важно с точки зрения эффективности и поддержки вакцинальной кампании", – объяснил Ляшко.

Глава Минздрава обратился к медработникам с предупреждением, что "если кто-то где-то бессознательно или манипулятивно" будет вносить в систему ложные данные, "никакое министерство не будет выступать в поддержку" такого сотрудника.