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Глава Минздрава Украины назвал число уголовных дел, открытых в связи с вакцинацией против коронавируса

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Ляшко предупредил, что нарушителей Минздрав поддерживать не будет
Ляшко предупредил, что нарушителей Минздрав поддерживать не будет
Фото: kmu.gov.ua

Из-за нарушений, связанных с вакцинацией от COVID-19, в Украине открыто порядка 80 уголовных производств. Об этом 8 сентября на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Укринформ".

"Сегодня 50 уголовных дел начаты Министерством внутренних дел, около 30 – Службой безопасности Украины за подделку документов. К сожалению, это проблема", – сказал он.

По словам министра, "это может дискредитировать саму кампанию вакцинации, когда человек купит справку, а потом заболеет COVID-19 и попадет в реанимацию".

"Это будут активно распространять противники вакцинации. Это достаточно важно с точки зрения эффективности и поддержки вакцинальной кампании", – объяснил Ляшко.

Глава Минздрава обратился к медработникам с предупреждением, что "если кто-то где-то бессознательно или манипулятивно" будет вносить в систему ложные данные, "никакое министерство не будет выступать в поддержку" такого сотрудника.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Теги: медицина, вакцинация, Минздрав, уголовное производство, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус, нарушение, прививки
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