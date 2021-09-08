В Киеве от коронавируса умерла девочка в возрасте 21 день. Она стала самой младшей жертвой пандемии в Украине – врач

За все время пандемии в Киевской детской инфекционной больнице было около 500 детей с коронавирусной инфекцией Фото: depositphotos.com

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу 27 августа. Тогда ей было всего 15 дней. Из симптомов у нее были одышка, интоксикация и повышенная температура. У девочки диагностировали тяжелый респираторный дистресс-синдром – когда кислород через легкие не может попасть в кровь.

У девочки и ее матери был подтвержден COVID-19. Как рассказала врач, мать ребенка заболела коронавирусом через неделю после выписки из роддома.

"Ребенок прибыл с явлениями дыхательной недостаточности и был госпитализирован в отделение анестезиологии интенсивной терапии... Девочка была в тот же день заинтубирована, сразу подключена к искусственной вентиляции легких, получила обследование и лечение в соответствии с нашим локальным протоколом оказания помощи больным COVID-19, но несмотря на это, ее состояние прогрессивно ухудшалось, и 2 сентября она умерла", – рассказала Каминская.

По ее словам, за все время пандемии в детской больнице было около 500 детей с коронавирусной инфекцией, но у всех было нетяжелое течение болезни и никто не умер.