Житель Луганской области продавал поддельные справки об отсутствии COVID-19 для пересечения линии разграничения на Донбассе – полиция

В ходе осмотра автомобиля фигуранта полиция обнаружила поддельные медицинские справки с данными других граждан Фото: npu.gov.ua

Справки с негативным результатом теста на коронавирус без проведения исследований изготовлял и продавал житель Луганской области.

"59-летний мужчина в интернете предлагал услуги по изготовлению тестов на COVID-19 и COVID-сертификатов. Поддельные документы он продавал жителям временно оккупированных территорий для пересечения КПВВ. Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления справок. Фигурант использовал поддельные печати одного из медицинских центров. Стоимость одного такого теста составляла 500 грн. Ежемесячная прибыль правонарушителя составила около 300 тыс. грн", – сообщили в полиции.

Деятельность мужчины разоблачили киберполиция, Министерство цифровой трансформации, пограничники и сотрудники Счастьенского райотдела полиции.

"Правоохранители в ходе осмотра автомобиля фигуранта обнаружили поддельные медицинские справки с данными других граждан", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).