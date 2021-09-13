Более 600 тыс. украинцев уже получили COVID-сертификаты в "Дії"

"На сегодня уже более 600 тыс. человек сгенерировали сертификаты. Мы улучшаем технологию подписи... Невозможно подделать сертификат в "Дії" – врачи вносят информацию о прививках в медицинский реестр. И то, что есть в реестре, отображается в "Дії". Только так. Для того чтобы что-то отобразилось в "Дії", нужно внести информацию в реестр, доступ к которому имеют только семейные врачи", – подчеркнул он.

Он также добавил, что Минцифры постоянно улучшает технологии и исправляет ошибки – например, когда не фиксируется вторая прививка – пишут алгоритмы и это исправляют.

На вопрос, что делать людям, которые в аэропорту не смогли сгенерировать сертификат в "Дії" и улететь, куда планировали, Федоров сказал, что не знает ни одного такого случая.

Министр посоветовал всем генерировать COVID-сертификаты "хотя бы за день [до поездки] и из дома, а не из аэропорта".