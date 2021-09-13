Более 600 тыс. украинцев уже получили COVID-сертификаты в "Дії"

"На сегодня уже более 600 тыс. человек сгенерировали сертификаты. Мы улучшаем технологию подписи... Невозможно подделать сертификат в "Дії" – врачи вносят информацию о прививках в медицинский реестр. И то, что есть в реестре, отображается в "Дії". Только так. Для того чтобы что-то отобразилось в "Дії", нужно внести информацию в реестр, доступ к которому имеют только семейные врачи", – подчеркнул он.
Он также добавил, что Минцифры постоянно улучшает технологии и исправляет ошибки – например, когда не фиксируется вторая прививка – пишут алгоритмы и это исправляют.
На вопрос, что делать людям, которые в аэропорту не смогли сгенерировать сертификат в "Дії" и улететь, куда планировали, Федоров сказал, что не знает ни одного такого случая.
Министр посоветовал всем генерировать COVID-сертификаты "хотя бы за день [до поездки] и из дома, а не из аэропорта".
29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использовать иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.
14 июля Кабинет Министров определил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток.
ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским, сообщили в Министерстве цифровой трансформации 19 августа. Украина – одна из первых в списке стран – не членов Европейского союза, чей паспорт вакцинации будут признавать полностью и использовать, как и европейский сертификат, на территории ЕС, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он объяснил, что украинцам не надо дополнительно получать международный сертификат для поездок в ЕС, поскольку можно будет путешествовать по электронным документам.
27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие две дозы вакцины от коронавируса.