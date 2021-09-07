Через полгода после вакцинации в "Дії" можно будет сгенерировать новый COVID-сертификат – Лапий

Пользователь Ростислав Лозинский опубликовал в паблике пост, в котором рассказал, что его COVID-сертификат действует до 2 ноября. В связи с этим он спросил, что будет с сертификатом с 3-го ноября.

Скриншот: COVID-19 в Україні: аналіз статистичних даних / Facebook



Лапий в комментариях к посту сообщил, что в приложении будет опция, чтобы сгенерировать новый сертификат. По его словам, решение по этому поводу уже есть.

Скриншот: COVID-19 в Україні: аналіз статистичних даних / Facebook

