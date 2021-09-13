Правительство Украины введет новые правила для "желтой" зоны карантина

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19 Фото: EPA

Кабмин собирается внести изменения в постановление о карантине. Министерство здравоохранения в частности предлагает не применять ограничения "желтой" и "красной" зоны эпидопасности к предприятиям, в которых коллектив и посетители имеют сертификат о вакцинации от COVID-19, действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной коронавирусной болезни в течение последних нескольких месяцев.

"Это позволит эффективно сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранить экономическую активность", – заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Министерство внутренних дел возобновило проверки на соблюдение карантинных ограниений.

"На прошлой неделе проверено 40 тыс. субъектов хозяйствования, составлено 205 админпротоколов о нарушении карантина и вынесено почти 3200 постановлений о несоблюдении масочного режима", – отметили в релизе.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский дал Нацполиции поручение активизировать проверки сертификатов вакцинации.