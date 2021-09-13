Правительство Украины введет новые правила для "желтой" зоны карантина

Кабмин собирается внести изменения в постановление о карантине. Министерство здравоохранения в частности предлагает не применять ограничения "желтой" и "красной" зоны эпидопасности к предприятиям, в которых коллектив и посетители имеют сертификат о вакцинации от COVID-19, действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной коронавирусной болезни в течение последних нескольких месяцев.
"Это позволит эффективно сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранить экономическую активность", – заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
Министерство внутренних дел возобновило проверки на соблюдение карантинных ограниений.
"На прошлой неделе проверено 40 тыс. субъектов хозяйствования, составлено 205 админпротоколов о нарушении карантина и вынесено почти 3200 постановлений о несоблюдении масочного режима", – отметили в релизе.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский дал Нацполиции поручение активизировать проверки сертификатов вакцинации.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,3 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.
В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, страна вернулась к такому режиму с 24 февраля 2021 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.
11 августа Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября.